Al başkanı Sürekli’den EGEV’e tam destek

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AKParti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nı (EGEV), ziyaret etti. EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşen Sürekli, İzmir İş dünyası ile Ankara arasında köprü kurarak, İzmir ile ilgili sorun ve talepleri EGEV koordinasyonunda Ankara'ya taşıyacağını söyledi. Görüşmede hem bölgenin hem de İzmir'in sorunlarının merkezi hükümete iletilmesi için AK Parti İzmir İl Başkanlığı ile koordinasyon içinde çalışılmasının gündeme geldiğini belirten Susam, "Başta Ege Ekonomik Forumu olmak üzere İzmir özelinde ve Ege genelinde atılması gereken adımların ne olduğunu çeşitli etkinliklerle ortaya koyuyor, bunların merkezi hükümetin inisiyatifinde olan kısımlarına merkezi hükümetin desteğini istiyoruz. Bu anlamda Ak Parti İzmir İl Başkanlığı'nın kente fayda sağlayacak projelerde koordinasyon görevine gönüllü olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda kendileri ile çeşitli çalışmalar yürüteceğiz" dedi.