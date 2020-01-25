Ayvalık turizmine taze kan olacak

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Ayvalık ilçesinde kısa bir süre önce kurulan Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği, gerçekleştirdiği ilk yönetim kurulu toplantısında 2020 yılı çalışma programını açıkladı. Ayvalık'ın turizm alanındaki alternatiflerini Türkiye genelinin yanı sıra uluslar arası kulvarlara ulaştırmak, ilçenin zeytinyağlı enfes tadlarıyla, Ayvalık'a has lezzetleri tanıtarak, gurme dünyasını ilçeye çekmek amacıyla kurulan derneğin ilk yönetim kurulu toplantısı Ayvalık Belediyesi Başkanlık binasındaki makam odasında gerçekleşti.Ayvalık'ın turizm alanında 'marka' olabilmesi için uzun vadede ciddi atılımların yapılabilmesine ilişkin yol haritasının da belirlendiği toplantıda, ilçenin Kazdağları'ndan gelen çam ve iyot kokulu tertemiz havasının özellikle astım hastalarına yönelik alternatif bir sağlık turizminin de ilçeye kazandırılabileceğine ilişkin fikir de mercek altına alındı. Ayvalık'ın gurme dünyasında en ünlü ürünleri olan Ayvalık Tostu ile Boşnak Böreği için Türk Patent Endüstrisi Kurumu'nda tescil alınabilmesine ilişkin bir çalışma programının da yürütülebileceğinin değerlendirildiği toplantıda, tarihi, doğal, kültürel değerlerinin yanı sıra turizm çeşitliliği ile göz dolduran Ayvalık'ın tüm turizm alternatifleriyle birlikte tanıtılarak, yabancı turistlerin ilçeyi daha fazla ziyaret edebilmesinin önünün açılmasının hedefleneceğinin de altı çizildi.