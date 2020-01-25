Bergama’da toplu sözleşme sevinci

BUGÜN NELER OLDU

BergamaBelediyesi ile Hak-İş'e bağlı Hizmetİş Sendikası arasında belediye kadrosunda ve Beta Şirketi'nde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. İşçilere ortalama yüzde 15 oranında artış, sosyal haklarda iyileşme sağlandı. Her işçiye sendika hediyesi olarak ferdi kaza sigortası yapılırken, eşine şiddet uyguladığı tespit edilen işçinin 6 ay süresince maaşının ailesine ödenmesi sözleşmeye kondu. Emeğin en kutsal değer olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Hakan Koştu; "İmkanlarımız ölçüsünde işçilerimizin maaşlarına önemli oranda iyileşme yaptık. Emeklerinin karşılığını güle güle harcasınlar" dedi. İmza töreninde bir konuşma yapan Sendika Başkanı Gültekin Şimşek'te emekten yana tavır sergileyen Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar'a ve yetkililere teşekkür etti.