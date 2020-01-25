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Bin yıllık zeytin ağacı yeni yerinde

’in Edremit ilçesi bin yaşındaki zeytin ağacı vincin yardımıyla 30 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine nakledildi

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Bin yıllık zeytin ağacı yeni yerinde
Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yaklaşık bin yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacı koruma altına alınarak özel ekipmanlar ve vinç yardımıyla yerinden sökülerek Edremit İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesindeki yeni yerine dikildi. Zeytin ağaçlarının taşınabildiğine dikkatleri çeken Balıkesir Üniversitesi Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, "Kış aylarına ilk girdiğimiz günlerde zeytin ağaçları taşınmaya başlanabilir. Zeytin ağaçlarını taşırken dikkat edilmesi gereken husus öncelikli olarak budamak. Belli ölçülerde ağacın tacını çok ciddi oranda düşürüyoruz. Ondan sonra toprağı kazıyoruz. Kazdıktan sonra taşıyacağımız yerdeki çukurunu hazırlıyoruz. Köklere çok fazla zarar vermeden taşıyabiliyoruz" dedi.
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Bin yıllık zeytin ağacı yeni yerinde
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