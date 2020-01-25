Deprem korkusuyla evlerine giremiyorlar

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Akhisar ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü merkez üssü Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından bölgede deprem fırtınası devam ediyor. Merkez üsleri Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Yunusemre ilçeleri olan yüzlerce artçı sarsıntı oldu. Paniğe neden olan artçılar devam ederken, bugün saat 06.04'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 3.8, saat 10.07'de merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde depremler oldu. 5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Musalar Mahallesi ve yakınındaki komşu mahallelerin sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi. Musalar Mahallesi sakinlerinden Esra Zeybek, "İkinci gecemiz de çok sarsıntılı geçti. Çünkü artçı depremler hala sürüyor. Kaldığımız evde çatlaklar olduğu için yetkililer tahliye kararı verdi. Bu geceyi kendi imkanlarımıza kurduğumuz çadırda geçirmeyi planlıyoruz. Bu gece yine eve giremeyeceğiz. Neyse ki hava bugün daha iyi. Köyün birçok evinde çatlaklar var" dedi.Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından depremin merkez üssü Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından ekipler seferber edildi. Evlerine giremeyenlere çorba ikram eden ekipler, mont ve ayakkabı da dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'ün talimatıyla depremde hasar gören evleri ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, ailelere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.