Göztepe büyük güne hazır

Süper Lig'de yarın ilk defa Göztepe-Beşiktaş maçına sahne olacak Gürsel Aksel Stadı ile Türkiye'de son dönemde yapılan modern statlara bir yenisi daha eklenecek. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle
ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı,
yarın saat 16.00'daki Göztepe- Beşiktaş maçıyla kapılarını açacak. Toplam 34 dönüm alan üzerine inşa edilen Gürsel Aksel Spor Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde stat dışındaki kafe, restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu
gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak.