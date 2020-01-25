Göztepe büyük güne hazır

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de yarın ilk defa Göztepe-Beşiktaş maçına sahne olacak Gürsel Aksel Stadı ile Türkiye'de son dönemde yapılan modern statlara bir yenisi daha eklenecek.ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindekiyarın saat 16.00'daki Göztepe- Beşiktaş maçıyla kapılarını açacak. Toplam 34 dönüm alan üzerine inşa edilen Gürsel Aksel Spor Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndegibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak.