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Göztepe büyük güne hazır

temsilcisi, 9 Eylül 2017’de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlık Yaşam Merkezi’ne nihayet kavuşuyor. Seyirci kapasitesi 20 bin 40 olan statta kale arkası tribündeki koltukların kaldırılmasıyla kapasite 25 bine kadar yükselecek

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Göztepe büyük güne hazır
Süper Lig'de yarın ilk defa Göztepe-Beşiktaş maçına sahne olacak Gürsel Aksel Stadı ile Türkiye'de son dönemde yapılan modern statlara bir yenisi daha eklenecek. TOKİ tarafından 218 milyon 900 bin lira bedelle ihale edilen ve 9 Eylül 2017'de temeli atılan Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içindeki Gürsel Aksel Stadı, yarın saat 16.00'daki Göztepe- Beşiktaş maçıyla kapılarını açacak. Toplam 34 dönüm alan üzerine inşa edilen Gürsel Aksel Spor Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde stat dışındaki kafe, restoran, ticari alan, kulüp ve oyuncak müzesi, sağlık merkezi ve fitness salonu gibi yapılar ise önümüzdeki dönemde açılacak.
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Göztepe büyük güne hazır
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