Güneş’ten İzmir çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün İzmir'e gelerek kentte iki gün temaslarda bulunacak.altyapı oyuncularının eğitim gördüğü Altınordu Futbol Akademisi'ni inceleyecek. Tecrübeli çalıştırıcı tesisleri gezipAy-Yıldızlı ekibin teknik patronu daha sonra saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-İstanbulspor maçını takip edecek.Şenol Güneş, milli takım teknik direktörü olarak ilk kez İzmir'e gelecek.