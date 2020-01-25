Güneş’ten İzmir çıkarması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün İzmir'e gelerek kentte iki gün temaslarda bulunacak. Güneş ilk olarak saat 13.00'te Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret edip,
altyapı oyuncularının eğitim gördüğü Altınordu Futbol Akademisi'ni inceleyecek. Tecrübeli çalıştırıcı tesisleri gezip Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan bilgi alacak.
Ay-Yıldızlı ekibin teknik patronu daha sonra saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altay-İstanbulspor maçını takip edecek. Şenol Güneş, pazar günü ise Göztepe- Beşiktaş maçında tribünde olacak.
Şenol Güneş, milli takım teknik direktörü olarak ilk kez İzmir'e gelecek.