Hangi sözü tutmuş ki?

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mavişehir'de Milli Emlak'a devredilen yaklaşık 100 dönümlük spor alanı imarlı arazinin
kulübe tahsisini talep eden Karşıyaka yönetimine yüklendi. Bunun üzerine CHP'li Tugay'a sert çıkan Başkan Büyükkarcı, "Destek vermeyecekseniz bari köstek olmayın"
diye konuştu. Büyükkarcı'ya cevap veren Tugay'ın, "Ne istediniz de vermedik" sözleri, tartışmayı daha da alevlendirdi.
SPORU ALET ETMEYİN
Başkan Tugay'ın kendisini siyesete çekmeye çalıştığını ifade eden KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, şöyle konuştu; "Ama unutulmasın ki Karşıyaka Kubülü, siyaset üstüdür. Sorunlar üzerinden siyaset yapılması, siyasi istismarlara kulübün aracı edilmesi bizi en çok rahatsız etmeye devam eden konudur.
Bu çerçevede belediye başkanımız özenli davranmaya devam edecektir. Kulüp yönetimimizin de bazı siyasetçilerin kulüp üzerinden siyasi rant çabasına izin verilmemesine özen göstermesi en öncelikli dileğimizdir.
Yönetim kulüp üzerinden siyasi rant yaptırmamakta kulüp için destek olmaya çalışanlara teşekkür etmektedir. Bu ikisi çok farklıdır. Sn. Cemil Tugay'ın da kaşkol takıp maçlarda tribüne gelmesini bugüne kadar siyasi rant olarak algılamadık. Kaldı ki KSK için verilen destekler tüm siyasi partilerin konsensüsüyle destek bulmuştur. 'Ne istediler de vermedik' konusunda da elimizde uzun bir liste var arzu ederse gönderebilirim."
Egeli SABAH
'ın yaptığı araştırma 31 Mart'ta başkan seçilen Cemil Tugay'ın seçim döneminde bol keseden attığını ortaya çıkardı. İşte o tutulmayan sözler;
Belediyenin spor tesisleri, kulübün hizmetine verilecekti.
Kulübün maddi ve manevi ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacaktı.
Geçen sezon takımın aldığı galibiyetlere prim dağıtacaktı.
4 yılda 4 lig atlatıp takımı Süper Lig'e çıkaracaktı.