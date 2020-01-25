Hangi sözü tutmuş ki?

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Mavişehir'de Milli Emlak'a devredilenkulübe tahsisini talep eden Karşıyaka yönetimine yüklendi. Bunun üzerine CHP'li Tugay'a sert çıkan Başkan Büyükkarcı,diye konuştu. Büyükkarcı'ya cevap veren Tugay'ın, "Ne istediniz de vermedik" sözleri, tartışmayı daha da alevlendirdi.Başkan Tugay'ın kendisini siyesete çekmeye çalıştığını ifade eden KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı, şöyle konuştu; "Ama unutulmasın ki Karşıyaka Kubülü, siyaset üstüdür. Sorunlar üzerinden siyaset yapılması, siyasi istismarlaraBu çerçevede belediye başkanımız özenli davranmaya devam edecektir. Kulüp yönetimimizin deYönetim kulüp üzerinden siyasi rant yaptırmamakta kulüp için destek olmaya çalışanlara teşekkür etmektedir. Bu ikisi çok farklıdır. Sn. Cemil Tugay'ın da kaşkol takıp maçlarda tribüne gelmesini bugüne kadar siyasi rant olarak algılamadık. Kaldı ki KSK için verilen destekler tüm siyasi partilerin konsensüsüyle destek bulmuştur.Egeli'ın yaptığı araştırma 31 Mart'ta başkan seçilen Cemil Tugay'ın seçim döneminde bol keseden attığını ortaya çıkardı. İşte o tutulmayan sözler;Kulübün maddi ve manevi ihtiyaçları belediye tarafından karşılanacaktı.4 yılda 4 lig atlatıp takımı Süper Lig'e çıkaracaktı.

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