İZMİR’E NEFES ALDIRAN YOLLAR!

2019 Ağustos ayında yaşanan Orman yangını Eröz Otomotiv'de nefes aldıran bir farkındalık yarattı. Ailenin minik üyesi sevgili Maya'nın "Baba, Sincaplar öldü mü?" sorusuyla harekete geçen ekip İzmir'e siyah toprakların yakışmayacağını düşünerek çalışanların bireysel katılımlarla da desteklediği "İyi İzmir, Yeşil İzmir ve şehrine sahip çıkan marka Eröz" olarak Nefes aldıran yollar projesi ile İzmir'in ormanlarını tekrar yeşillendirmek için harekete geçti. Ege'nin neredeyse tüm ormanlarında imzası bulunan Ege Orman Vakfı ile Eröz Otomotiv geçtiğimiz 10 yılda birçok proje gerçekleştirdi. Nefes Aldıran Yollar Projesi ile İzmir Torbalı bölgesinde 5000 ağaçlık Eröz Audi Ormanı'na Ege Orman Vakfı işbirliğiyle İzmir'in bugününe ve geleceğine nefes olacak adımı attı."Hayatımızı güzelleştiren ormanların yanarak yok olmasına kayıtsız kalamıyoruz" Eröz Otomotiv Satış Müdürü Başak Eröz, "Çok enerjik ve dinamik bir ekibe sahibiz. İzmir'in yazını bilirsiniz, insanı gibi sıcak ve güneşlidir. Ancak 19 Ağustos 2019 haftası kara bulutlar hem şehrimizi hem tüm ekibimizi etkisi altına aldı. Eröz'de çok nadir zamanlarda hüzün görürsünüz gözlerde. O hafta satış, servis tüm hedef ve süreçleri bir kenara bırakıp bu şehir için ne yapabiliriz? sorusuna odaklandık. Cevap Sevgili Maya'dan geldi. "Baba, Sincaplar öldü mü?" sorusu Sincaplar için yeni bir ev projesine götürdü bizleri" dedi.Nefes Aldıran Yollar Projesi Audi'nin gelecek 10 yıl için belirlediği sürdürülebilirlik ve iyi kalpli marka vizyonuyla birebir örtüşen bir proje olduğunu belirten Eröz, "Bu bağlamda sayısal hedeflerin yanı sıra Audi Türkiye Ailesi insan odaklı, insana dokunan projelerle daha fazla ön planda olacağını geçtiğimiz günlerde ODD Satış ve İletişim ödüllerinde 2 ödül birden kazanarak ispatlamıştır. Güzel hareketler bunlar projesiyle Audi AG nezdinde de çok çok konuşulan ve beğenilen bir proje olarak iyi kalpli marka imajını perçinlemiştir. Eröz olarak bizler de şehrin, doğanın, insanın gereksinimlerine cevap vermek üzere önümüzdeki yıllarda gerek sosyal sorumluluk projeleriyle gerekse şehrimizin marka değerini yükseltecek çalışmalarla iyi marka değerimizi tüm hedef çıtalarımızın üzerine konumlandırdık. Şehrin merkezinde, #sadeceaudi sloganımıza rağmen sadece Audi'ye değil, İzmir'e değer katan bir marka olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geleceğe giden en güzel yol yeşilliklere giden yoldur" diye konuştu.

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