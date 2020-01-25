Merakla başladı şampiyon oldu

Denizli'deRessam İbrahim Çallı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ceyda Gençer, yaklaşık 4 yıl önce bir spor salonunun önünden geçerken, tekvando yapan sporcuların fotoğrafını gördü. Fotoğrafların ilgisini çekmesi üzerine Gençer, tekvandoya başladı. Gençer, Ankara'da 10-14 Eylül arasında düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da 1'inci olarak altın madalya kazandı. Başarısıyla dikkat çeken Gençer, katıldığı seçmelerde de milli takıma girmeyi başardı. Milli formayı giymeye hak kazanan Gençer, haftanın 5 günü okul çıkışında antrenman yaptığını belirtti.Hedefinin 2024'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek olduğunu belirten Gençer, "Ailem çok destek oldu. Zaman ilerledikçe, antrenman yaptıkça, kendimi geliştirmeye başladım. İlk katıldığım turnuvada, çıktığım müsabakada yenildim. Yenilginin hırsıyla daha çok çalıştım. Bununla birlikte de kazanmaya başladım. Kazanma hissi beni bu spora bağladı. 2019'da katıldığım turnuvada Türkiye Şampiyonu oldum. Bu yıl ise milli takıma seçilmeye hak kazandım. Milli formayı giyeceğim için çok mutluyum. Ülkem adına maç yapmak gurur verici. Hedefim 2024 yılında yapılacak olan olimpiyatlarda katılarak derece elde etmek" dedi.

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