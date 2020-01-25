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Öğrenciler uzay macerasına koştu

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL
Öğrenciler uzay macerasına koştu
Dünyadaki üç uzay kampından biri olan İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye, sömestir tatilinde de ziyaretçi akınına uğruyor. 7-18 yaş arasındaki gençlerin uzay bilimiyle tanıştığı ve simülasyonlarla geleceğin teknolojilerini öğrendiği kamp, topraksız tarım, uzay giysileri, Mars turu, Discovery Uzay Mekiği, yer kontrol merkezi ve uluslararası uzay istasyonu bölümlerinden oluşuyor. Tatillerini uzay yolculuğuna çıkarak değerlendiren çocuklar, burada teleskopla gökyüzünü inceleme ve ay yürüyüşü yapma, hidroponik laboratuvarlarında uzayda topraksız yetişebilecek bitkileri cam elyafı kullanarak yetiştirme fırsatı buluyor. Sömestir tatilinde hem eğlenip hem öğrenen çocuklar, benzersiz deneyimin keyfini sürüyor. Türkiye ve yurt dışından pek çok katılımcıyı ağırladıklarını söyleyen Uzay Kampı Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, "Öğrenciler burada uzay bilimleri alanında benzersiz ve ayrıcalıklı bir eğitim alıyor" dedi.
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Öğrenciler uzay macerasına koştu
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