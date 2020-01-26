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3. Ulusal cimnastik şenliği genç sporcuları buluşturdu

3. Ulusal Cimnastik Şenliği ile 11 ilden, 30 kulüp ve 493 sporcunun katılımı ile Karesi’de gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
3. Ulusal cimnastik şenliği genç sporcuları buluşturdu

3. Ulusal Cimnastik Şenliği Karesi Kaymakamlığı koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü, Cimnastik İl Temsilciliğinin ortaklığında yapıldı. Gençlerin yarışma heyecanı yaşamaları, centilmenliği, fair play duygusunun öğrenmeleri için farklı illerden yüzlerce çocuk Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Şehit Turgut Solak Spor Salonunda kıyasıya yarışarak, yeteneklerini sergilediler. Şenlikte veliler ile minik cimnastikçilerin heyecanı ve mücadelesi görülmeye değerdi.

ÖDÜL DE VERILDI
Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Böyle bir organizasyonun yapılması dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, farklı şehirlerden gelen sporculara ve velilere teşekkür ederek organizasyonda emeği geçenleri kutladı. 2 gün devam eden organizasyon sonucunda tüm sporculara katılım belgesi ve madalya verilerek, dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalya takdim edildi.

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3. Ulusal cimnastik şenliği genç sporcuları buluşturdu
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