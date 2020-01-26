Bağlarda erken uyarı çalışması

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Bağ Hastalıkları Tahmin ve Erken Uyarı Projesi kapsamında istasyonlarda tamir ve bakım yaptı. 783 bin 143 dekar bağ alanında, 16 Bağ Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonundan alınan veriler ile bağda erken uyarı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "10 ilçede çalışma yapılıyor. Bu sistem sayesinde saha istasyonlarından alınan veriler İlçe Müdürlüklerimiz bünyesinde konusunda uzman teknik personellerimizce değerlendirilerek, Salkım Güvesi ve Bağ Mildiyösü gibi önemli zararlara yol açan hastalıklara karşı mücadele zamanı doğru olarak tespit ediliyor" dedi.