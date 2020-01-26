Bir annenin isyanı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Melisa Yurdakul'un çektikleri yürek burkuyor. Üç yıl önce evlenen Melisa (18) iki yıl önce de Umut isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bir kuaförde çalışarak evine destek olmaya çalışan Melisa'nın vücudunda ağrılar başladı. Sebepsiz sandığı vücudundaki ağrılar kötü bir hastalığın habercisi oldu. Annesi ile birlikte hastaneye giden Yurdakul'a bir dizi testler yapıldı. Sonuçları aldığında tam dokuz yıl önce omurilik kanseri yüzünden babasını kaybeden Melisa, kendisinin de aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. Ne yapacağını şaşıran 18 yaşındaki Melisa'nın dünyası başına yıkıldı. Hemen tedaviye başlayan Melisa, kanser olduğunu eşiyle paylaştıktan sonra bir tokat da ondan yedi. Eşi tarafından kanser olduğu için terkedilen Melisa, sorunlarıyla hala tek başına uğraşmaya çalışıyor. Önce işini bırakan genç kadın, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatarak ağır bir tedavi sürecine başladı. Bir yıl içinde iki defa çok zor iki ameliyat geçiren Melisa, bu sefer de sakat kaldı.

ENGELLI MAAŞI ALIYOR

Annesiyle derme çatma bir evde yaşadıklarını belirten Melisa, yardım çağrısında bulundu. Yoğun süren kanser tedavisi yüzünden çalışamadığını ve borçların biriktiğini belirten Yurdakul, "Ben kuaförde çalışırken bir şekilde evi geçindiriyordum. Annem ben ve oğlum mutlu bir şekilde yaşıyorduk. Kanser tedavileri için işimi bıraktım. Evime giren nakit akışı durdu. Hastane de yattığım için ev kiramı ödeyemez hale geldik. Elektrik su ve borçlar gitgide artıyor. Kimse benim yaşadıklarımı yaşamasın. Güçlü olup kanserle mi uğraşacağım, yoksa maddi imkânsızlıkların getirdiği olumsuzluklarla mı uğraşacağım. Allah'ım inşallah bana güç verir ve beni oğluma bağışlar. Onu o kadar çok özlüyorum ki. Tekrar eski günlere dönmek istiyorum. Sağlığıma kavuşup çalışabildiğim ve oğlumla zaman geçirebildiğim günleri özlüyor ve o günlerin hayalini kuruyorum. Birilerinin gerçekten yardımına ihtiyacımız var. Cebime giren tek para engelli maaşı" dedi.