Denizlispor çıkış peşinde

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de ikinci yarıının ilk maçında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilip hafta içinde ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Trabzonspor'a elenen Yukatel Denizlispor, 19. hafta müsabakasında bugün Antalyaspor'la evinde karşılaşacak.TEKNIK direktör Mehmet Özdilek, Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Yoğun bir maç takvimi geçirdiklerini vurgulayan Mehmet Özdilek, Galatasaray ve Trabzonspor'la yüksek seviyede maçlar oynadık. Kupada turu geçebilirdik, Trabzonspor'a seri penaltılarla elendik. Ancak geriye dönüp bakmanın bir anlamı yok. Antalyaspor karşılaşmasına en iyi şekilde odaklandık. Çıkışa geçip, hedeflediğimiz yerlerde olmak istiyoruz" yorumunu yaptı.