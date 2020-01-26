Hayaldi gerçek oluyor

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE'YI hiç yalnız bırakmayan Tamer Sezen, "Çok acılar çektik, çok cefalar çektik. Bizim için hayaldi. Gerçekleştiği için çok mutluyuz. Yeni stadımız bütün Göztepe camiasına, İzmir'e uğurlu gelecek. Bu stat herkesin faydalanacağı yaşam merkezi olacak" dedi. Mert Yalın,diye konuştu. Harun Can, "Evimize dönüyoruz. Bizden mutlusu yok. Emeği geçenlere teşekkür ederken, stadımıza daha önce engel olanları da unutmayacağız" ifadelerini kullandı.