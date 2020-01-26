Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Hayaldi gerçek oluyor

Hayaldi gerçek oluyor

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Hayaldi gerçek oluyor
GÖZTEPE'YI hiç yalnız bırakmayan Tamer Sezen, "Çok acılar çektik, çok cefalar çektik. Bizim için hayaldi. Gerçekleştiği için çok mutluyuz. Yeni stadımız bütün Göztepe camiasına, İzmir'e uğurlu gelecek. Bu stat herkesin faydalanacağı yaşam merkezi olacak" dedi. Mert Yalın, "Hasretimiz bitiyor. Stada girmek için sabırsızlanıyorum. Çok güzel bir atmosfer oluşturacağız. Göztepe yeni evinde şaha kalkacak" diye konuştu. Harun Can, "Evimize dönüyoruz. Bizden mutlusu yok. Emeği geçenlere teşekkür ederken, stadımıza daha önce engel olanları da unutmayacağız" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayaldi gerçek oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN