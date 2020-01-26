Mumlu’da yıldızlar geçidi

BUGÜN NELER OLDU

gözde eğlence durağı Mumlu Meyhane, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya hazırlanıyor. Seccad Mehmedi, Linet, Mustafa Keser ve Öykü Gürman ve Cenk Eren'in sahne alacağı mekânda sabahın ilk ışıklarına kadar müzik ve eğlence tutkunları keyifli saatler yaşayacak. İşletmeci Gökhan Plana, "Yıllardır İzmir'de eğlencenin nabzını tutuyoruz. Türk usulü meyhane kültürünü İzmirlilere yaşattık ve yaşatmaya devam ediyoruz. İzmirlilerin de yakından tanıdığı bir marka olan ve bu sektörün öncüsü olan Mumlu'da birbirinden ünlü isimler sevenleriyle buluşacak ve buluşmaya da devam edecek. Eğlencenin nabzını bir gün olsun düşürmeye niyetimiz yok" dedi.