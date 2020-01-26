Örnek sporculardan kıtap bağışı

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Belediyespor Kulübü'nün "Ben Okudum, Kardeşim De Okusun" sloganıyla başlattığı kitap bağış kampanyası ile 500 kitap toplandı. Yunusemre Belediyespor Kulübü bünyesindeki kurslarda eğitim gören çocukların topladığı kitaplar Yunusemre Millet Kıraathanesi aracılığıyla binlerce kitapsevere ulaşacak. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, bağışlanan kitapların Yunusemre Millet Kıraathanesi'ne teslim edildiğini, böylelikle kitapların binlerce kitapsevere ulaşacağını söyledi. Alkan, "Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yunusemre Belediyesi Kütüphaneler Müdürü Ahmet Sak ise kitap bağışından dolayı Yunusemre Belediyespor'a teşekkür ederek, herkesi kitap bağışına davet ettiklerini kaydetti.