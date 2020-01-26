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Saruhanlı’nda havacılık turizmi

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Saruhanlı’nda havacılık turizmi
SARUHANLI İlçesine bağlı Çınaroba mahallesindeki 430 rakımlı Çınarlıtepe'nin Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenmesinin ardından bölge yamaç paraşütü sporcularının akınına uğramaya başladı. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Çınaroba mahallesindeki Çınarlıtepe'nin son yıllarda yamaç paraşütü sporcularının akınına uğradığını belirtti. Bunun üzerine atlayışının yapıldığı alanda bazı fiziki düzenlemeler yaptıklarını, bölgedeki iniş ve kalkış alanlarına levhalar monte ettiklerini ifade eden Bilgin, söz konusu alanda yapılan iyileştirmenin ardından bölgenin hava sporuna açıldığını, çevre il ve ilçelerden gelen sporcuların Çınaroba mahallesinde yamaç paraşütü ile uçmaya başladıklarını söyledi.
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Saruhanlı’nda havacılık turizmi
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