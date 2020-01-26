Turizmcilerin yeni gözdesi: Denizli

Denizli'nin kış turizminde de söz sahibi olması için Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Denizli Kayak Merkezi, son dönemde tur şirketleri ve turizm acentelerinin gözdesi oldu. Turizm şirketlerinin gezi paketlerindeki vazgeçilmez ve en çok tercih edilen noktalardan birisi haline gelen Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi sınırları içerisindeki Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi, her gün onlarca tur otobüsünü ağırlamaya başladı. Sömestr tatili olmasından dolayı da yoğun ziyaretçi akınına uğrayan tesis ulaşım kolaylığı, sunulan hizmetler ve kar kalitesi bakımından büyük rağbet görüyor. Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teke, "Vatandaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanından gerek tur şirketleriyle gerekse münferit olarak kayak merkezimizi tercih ediyor" diye konuştu.

'HAYRAN KALDIK'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Denizli Kayak Merkezi'nin turizm şirketlerinin de gözdesi haline geldiğini, başta Ege ve Akdeniz olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından misafir ağırlamaya devam ettiklerini söyledi. Ege'nin en büyük kayak merkezinin Denizli için son derece önemli bir yatırım olduğunu, tesis ile Denizli'nin kış turizminde de söz sahibi olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak isteyen herkesi Denizli Kayak Merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Denizli Kayak Merkezi'nde gönüllerince eğlenen misafirler ile turizmciler tesisten övgüyle bahsetti: Mehmet İlhan (Tur Rehberi): Denizli Kayak Merkezi'ne Muğla'dan yoğun talep var. Burası tesis olarak güzel, korunaklı ve kaza riskinin olmadığı alanlar. Fiyatlar yerli turistlerimiz için gayet makul, yabancı turistler için daha da makul olacaktır. Kaan Çamtepe: Gayet güzel bir tesis. Çocuklarla gelinebilir, kızak yapmak için çok güzel imkanlar var. Fiyatlar gayet makul. Yakınlığı çok güzel. Biz İzmir'den 3 saatte geldik. Bu harika bir şey. Çağdaş Börühan: Ben Lüleburgaz'dan geliyorum. Burayı çok beğendim. Açıkçası bu kadarını beklemiyordum. Pistler gayet uzun, bakımlı ve güzel. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Gerçekten beklentinin çok üzerinde. Gerek kar kalitesi gerek pistlerin uzunluğu gerekse kayma keyfi açısından ben çok beğendim.