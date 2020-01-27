BJK’li işadamlarından hasta çocuklara destek

İZMİR'DE yüzlerce lösemi hastası çocuğu ve ailesini misafir eden İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği, 9'uncu evini açtı. İzmir dışından sağlık sorunları nedeniyle gelip kalacak yeri olmayan, ihtiyaç sahibi ailelere tedavileri sırasında barınacakları evler sağlayan İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği için Cavidan Ösen tarafından bağışlanan 9. evin tadilatını Beşiktaşlı İşadamları Derneği üstlendi. Açılışa Süper Lig'deki Göztepe deplasmanı için İzmir'de bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Başkanı Mahir Kaplan katıldı. Ahmet Nur Çebi, "Allah bu evleri boş tutmayı nasip etsin. Amaç hizmet etmek ama hizmetin şekli belli. İnşallah ev boş kalır. Ama dolu olduğunu düşündüğünüzde yaptığınız işin asaleti aynı Beşiktaş'a yakışır" dedi.İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, ailelerin 6 ay ile 1 yıl arası hiçbir ücret ödemeden evlerde misafir edildiğini söyleyerek evin tüm masraflarını dernek olarak karşıladıklarını dile getirdi. Ozan, "Hayırsever işkadını Cavidan Ösen, derneğe 5'inci evini bağışladı. Beşiktaşlı İşadamları Derneği bu evin yaklaşık 80 bin liralık masrafını karşıladı. Evde birbirini rahatsız etmeden iki aile yaşayabilir. Hepsinin oturma odası, yatak odası farklı. Buruda iki aile burada konaklamaya başlayacak. Evlerimizin sayıları artacak" dedi.

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