Egeliler tek yürek oldu

Elazığ'da cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Egeliler, harekete geçti. Havanın sıfırın altında eksi derecede olduğu Elazığ'da evleri yıkılan veya deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar için Ege Bölgesi'nde art arda yardım kampanyaları başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesince başlatılan kampanyada İzmirliler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yardımlar Şube Müdürlüğünde oluşturulan yardım toplama birimine battaniye, uyku tulumu, bot, mont, çorap, giysi, el feneri, bebek bezi ve kuru gıdadan oluşan yardımlarını ulaştırdı. Kampanya kapsamında toplanan 500 battaniye, içinde zeytin, zeytinyağı, bal, pirinç olan 500 kuru gıda paketi, çocuklar için mont ve bot yüklü yardım tırı bölgeye hareket etti. Foça'da da depremin ardından bölgedekilere destek olmak için yardım kampanyası düzenlendi. Halk battaniye, mevsim şartlarına uygun giyecek, kuru gıda, bebek maması ve benzeri ihtiyaç malzemelerinin ağırlıkta olduğu kampanyaya gönülden destek verdi. Halkın talebi ve Foça Belediyesi'nin öncülüğüyle başlayan kampanya için sabah saatlerinde anonslar yapıldı. Sosyal medyadaki paylaşımlarla da daha geniş kitlelerin duyması sağlandı. İlçe merkezi ile ilçeye bağlı Yenifoça, Bağarası, Gerenköy, Kozbeyli ve Ilıpınar mahallelerinde toplama noktaları oluşturuldu. Buralarda tasnif edilerek kolilere yerleştirilen yardım malzemeleri Demokrasi Meydanı'ndaki koordinasyon merkezine getirildi. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'de çalışmalara bizzat katıldı ve süratle hareket edilmesi için ekipleri yönlendirdi. Menemen'de başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun destek verdi. Elazığ'a gönderilmesi planlanan tırın sayısı ikiye çıkartıldı.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra erzak ve ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdiklerini kaydetti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Ergün, "Arama kurtarma ekiplerimizi hızla Elazığ'a yönlendirdik. Elazığlı kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı. Aydın'da, Germencik Belediyesi'nin çalışmasında ise Merkez Kültürevi ve Ortaklar Mahallesi Giyim Bankası'ndaki noktalara vatandaşlar, giysi, battaniye, su, ilaç, bebek bezi ve kuru gıda bırakıyor.

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