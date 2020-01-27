Horoz’un tadı kaçtı

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, evinde düşme hattındaki Antalyaspor'a 3-0 yenildi. Ligde 12 maç sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor'un gollerini 26. dakikada Yeni Malatyaspor'dan ayrılıp hafta içinde sözleşme imzalayarak ilk kez forma giyen yeni transfer Jahovic, 40. dakikada Mukairu ve 57. dakikada Gustavo Blanco attı. Kırmızı-beyazlılarda yeni transfer Sinan Gümüş de ligde ilk kez oynadı.
Antalyaspor bu galibiyetle 17 puana ulaşarak nefes alırken, galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Denizlispor 22 puanda kaldı.
ÖZDİLEK'E TEPKİ VARDI
Maç öncesi seremonide deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Maçı 8 bin 500
biletli seyirci izledi. Deplasman
tribününde 800
Antalyaspor taraftarı, takımlarına
destek oldu. Denizlisporlu
taraftarlar 3-0
kaybettikleri maçın ardından
teknik direktör Mehmet
Özdilek'e tepki gösterdi.
Ev sahibi ekipte bazı taraftarlar
son düdük sonrası, "Söylesene Şifo Mehmet takım niye oynamıyor"
diye tezahürat yaptı.