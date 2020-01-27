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Horoz’un tadı kaçtı

Hafta içi kupada penaltılarla Trabzonspor’a elenen Denizlispor sahasında Antalyaspor’a farklı kaybetti. Akdeniz ekibi 11 maç sonra galibiyete Jahovic, Mukairu ve Blanco ile ulaştı

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Horoz’un tadı kaçtı
Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, evinde düşme hattındaki Antalyaspor'a 3-0 yenildi. Ligde 12 maç sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor'un gollerini 26. dakikada Yeni Malatyaspor'dan ayrılıp hafta içinde sözleşme imzalayarak ilk kez forma giyen yeni transfer Jahovic, 40. dakikada Mukairu ve 57. dakikada Gustavo Blanco attı. Kırmızı-beyazlılarda yeni transfer Sinan Gümüş de ligde ilk kez oynadı. Antalyaspor bu galibiyetle 17 puana ulaşarak nefes alırken, galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Denizlispor 22 puanda kaldı.

ÖZDİLEK'E TEPKİ VARDI
Maç öncesi seremonide deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Maçı 8 bin 500 biletli seyirci izledi. Deplasman tribününde 800 Antalyaspor taraftarı, takımlarına destek oldu. Denizlisporlu taraftarlar 3-0 kaybettikleri maçın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek'e tepki gösterdi. Ev sahibi ekipte bazı taraftarlar son düdük sonrası, "Söylesene Şifo Mehmet takım niye oynamıyor" diye tezahürat yaptı.
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Horoz’un tadı kaçtı
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