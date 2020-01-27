Horoz’un tadı kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, evinde düşme hattındaki Antalyaspor'a 3-0 yenildi. Ligde 12 maç sonra galibiyetle tanışan Antalyaspor'un gollerini 26. dakikada Yeni Malatyaspor'dan ayrılıp hafta içinde sözleşme imzalayarak ilk kez forma giyen yeni transfer Jahovic, 40. dakikada Mukairu ve 57. dakikada Gustavo Blanco attı.Antalyaspor bu galibiyetle 17 puana ulaşarak nefes alırken, galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Denizlispor 22 puanda kaldı.Maçı 8 bin 500biletli seyirci izledi. Deplasmantribününde 800Antalyaspor taraftarı, takımlarınadestek oldu. Denizlisporlutaraftarlar 3-0kaybettikleri maçın ardındanteknik direktör MehmetÖzdilek'e tepki gösterdi.Ev sahibi ekipte bazı taraftarlarson düdük sonrası,diye tezahürat yaptı.