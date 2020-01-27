Norm Holding, ABD ile AB pazarında büyüyecek

Norm Holding CEO'su Kamil Başaran'dan geçtiğimiz günlerde görevi devralan Uysal ailesinin üçüncü kuşak temsilcisi Nedim Uysal, hem 2019 yılını değerlendirdi hem de Norm Holding'in2020 vizyonunu anlattı. 2019 yılının sıkıntılı geçtiğini özellikle yurtiçi piyasada yüzde 35 civarındaki daralmanın firmaları olumsuz etkilediğinin altını çizen Uysal, bu nedenle daha özenli adımlar attıklarını söyledi. Ayrıca yurt dışında da 2019 yılında bir yavaşlama yaşandığına dikkat çeken Uysal, "Ticaret savaşları bizleri de etkiliyor. Bunların yanında Avrupa'da özellikle elektrikli aracın çıkacak olması, ancak elektrikli araçta gelişmelerin tam oturmayışı tüketici de kararsızlık yarattı. Bu nedenle tüketici gelecek yeni hybrid veya tam elektrikli araç modellerini bekliyor.Bu da tabiki kendi içerisinde birbirini yavaşlatıyor. Otomotiv sektöründe yaklaşık yüzde 10'a varan satış düşmeleri söz konusu. Bu anlamda 2019'daki bu gelişmeler haliyle bizi de etkiledi, ancak bizim özellikle yeni projelerden kaynaklanan bir takım çalışmalarımız, bu projeler için yapmış olduğumuz ilave genişlemeler ile bizdeki daralma yüzde 5 ile sınırlı kaldı" dedi.2020'de ise odaklarının ABD, Avrupa, Uzakdoğu, Asya ve Kuzey Afrika olacağına vurgu yapan Uysal, 2018 yılının son aylarında açtıkları ABD deposunun, 2020'de belirli bir tanıtımla bir noktaya geleceğine işaret etti. Yeni projeler üzerine çalıştıklarını belirten Uysal, "2020'de bu çalışmaların meyvelerini almaya başlayacağız. Ayrıca Polonya'da ticari faaliyet gösteren Standart Cıvata'nın kardeş şirketini kurduk. Şuanda hali hazırda 14 kişi ile oradaki operasyonları yürütüyoruz. 2020'de Romanya'da bir kuruluşumuz söz konusu. Yine 2020'nin ikinci yarısında Rusya pazarına hizmet verecek bir lojistik üs kurulması gündemde"diye konuştu.Global olarak ürün verdikleri firmaların o ülkelere kendilerini çağırması üzerine bu atılımları yaptıklarını söyleyen Uysal, "Bu çerçevede 2020 Norm Holding açısından yurt dışı pazarlarda yapacağı atılımlar ile geçecek. 2020 için Avrupa'da gelen bilgiler üretim satış anlamında stabilbir yıl olacağı beklentisi olsa da Norm olarak yüzde 5-8 arasında bir artış bekliyoruz. Özellikle Salihli yerleşkesinde yatırımlarımız devam ediyor. Bununtemel sebebi2020 yılında güçlü bir şekilde girmeyi düşündükleri ABD pazarı. ABD pazarı çok büyük bir pazar. Gelen siparişleri karşılamak için üretim ayağımızı güçlendirecek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 2020 için ABD Otomotiv satışlarında bir ivme bekliyoruz" dedi.

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