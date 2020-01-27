Ünlü cerraha 5 ay hapis cezası verildi

İzmir'de 84 yaşındaki Sevinç Kaya, 6 Nisan 2015'te özel bir hastanede beyin cerrahı Prof. Dr. Kemal Yücesoy tarafından ameliyat edildi. Bu ameliyatta omuriliğine takılan vidanın kırılması nedeniyle 13 Mayıs 2015'te yeniden Yücesoy tarafından ikinci kez ameliyat edildi. İkinci ameliyatta ağrıları dinmeyen Sevinç Kaya, 18 Ağustos 2015'te İstanbul'da özel bir hastanede başka bir doktora ameliyat olmak zorunda kaldı. Yücesoy'un yaptığı iki ameliyatla yıpratıcı ve ağrılı bir dönem geçirdiğini belirten Kaya, Ünlü Avukat Bayram Küçük aracılığıyla profesörden şikayetçi oldu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Prof. Dr. Kemal Yücesoy'un "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıla kadar hapsi istendi.Sevinç Kaya ise, "Ameliyatın ardından eve geldikten sonra ağrılarım durmadı. Bu yüzden ikinci kez ameliyat oldum. İki ameliyatın ardından sağlığım daha da kötüye gitti. Üçüncü kez ameliyat etmek istedi. Ben de bu durumu başka hastanelere ve doktorlara sordum. Doktorlardan biri, kımıldatmadan İstanbul'a gönderilmemi, aksi halde felç olabileceğimi söyledi. İstanbul'a giderek 2.5 ay tedavi gördüm. Kemal Yücesoy'un ameliyatları yüzünden sıkıntılar yaşadım. Bu nedenle kendisinden şikayetçiyim" dedi. Sanık Kemal Yücesoy'a 6 ay hapis cezası verildi. Ancak cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak indirim uygulandı ve ceza 5 aya indirildi. Hükmün açıklanması geri bırakılırken Yücesoy'un 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verildi. Sevinç Kaya'nın Avukatı Bayram Küçük ise "Doktor hakkında 460 bin maddi, 100 bin manevi olmak üzere toplam 560 bin liralık tazminat davası da açtık. Bu dava halen İzmir 5. Tüketici Mahkemesi'nde görülüyor. Ceza mahkemesinin kararının kesinleşmesini bekliyorduk" diye konuştu.

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