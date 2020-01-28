4’üncü kattan zemine çakıldı

BUGÜN NELER OLDU

Konak ilçesinde Esrefpasa Caddesi'nde bulunan apartmanın 4'üncü katındaki dairede pazar günü yalnız oturdugu evinde balkona çıkan Ali Çetin Özpınarcı, iddiaya göre, dengesini kaybetti. Düsen Özpınrcı, is yerinin tabelasına çarptıktan sonra beton zemine çakıldı. Özpınarcı'nın 10 metre yükseklikten düstügünü görenler, saglık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen saglık görevlileri, agır yaralı Özpınarcı'yı ambulansla Saglık Bilimleri Üniversitesi Izmir Bozyaka Egitim ve Arastırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özpınarcı, tüm müdahalelerine ragmen yasamını yitirdi.