Atıklar, sokak hayvanlarına yuva oldu

BUGÜN NELER OLDU

Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöpe atılan tahta ve ahşapları ayrı topluyor. Bu tür atıkları ayrıştıran ekipler, Park Bahçeler Müdürlüğü'ne teslim ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ise ahşap atıkları atölyede işleyerek, sokak hayvanları için dönüştürüyor. Böylece ahşap atıklar, çöp olmazken, malzemeler ise sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor. Geçen yıl 20'ye yakın kedi evi yapılırken, bu sene de ahşap atıkların ayrıştırılarak, ekipler tarafından kedi evine dönüştürülüp, parklara konulmaya devam edileceği belirtildi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Atölyede çalışan işçi arkadaşlarımız, çöpe atılan atıkları fark edince böyle bir fikir akıllarına geliyor. Böylece kedi evleri yapmaya başlıyorlar. Biz belediye olarak kedi evlerine para verip yaptırıyorduk. Ancak işçi arkadaşlarımızın yapmasıyla artık para vermemize de gerek kalmadı. Kamudan ve vatandaşlardan çok istek var" dedi.