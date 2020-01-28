Burhaniye’de hasat festivali

BUGÜN NELER OLDU

Burhaniye ilçesinde, 16. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali yapıldı. Burhaniye Belediyesince organize edilen ve iki gün süren Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında yer alan konserler ve müzikli etkinlikler Elazığ'da yaşanan deprem sonrası iptal edildi. Belediye hizmet binası önünden Cumhuriyet Meydanına kortej yürüyüşünün ardından Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan festival çerçevesinde, zeytinyağlı yemek yarışmaları, paneller ve deve güreşleri yapıldı. Yaklaşık 100 devenin katıldığı güreşleri 10 bine yakın kişi izledi.