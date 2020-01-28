Denizlispor ateşle oynuyor

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önünde 20 puan kaybeden Yukatel Denizlispor, 10 dış saha maçından ise 15 puan çıkartıp ayakta kalmayı başarabildi. Teknik direktör Mehmet Özdilek, "Eksiklikler, sakatlıklar ve hastalıktan gelenler var. Birçok eksiğimiz var. Bunları çok fazla ifade etmiyoruz ama sonucunda 11'e 11 oyunda rakibin sadece çabuk hücumla gol bulabileceğini biliyorduk. O mevkide oynayan oyuncuların ilk defa yan yana olması, sağ bekin sol tarafta görev alması, Aissati ve Barrow'un ciddi hastalıklarla mücadele etmesi kolay değildi. Umutsuz değiliz. Bir galibiyetle yeniden çıkışa geçeceğimize eminim"
dedi. Yeşil-siyahlı ekip, 3 Şubat Pazartesi günü 20. hafta mücadelesinde Göztepe'yi konuk edecek.