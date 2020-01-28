Elazığ ve Malatya’ya hem dua hem yardım

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Ege'den afet bölgesine yardımlar her geçen gün artıyor. Belediyeler, STK'lar ve vatandaşlar, depremzedelere destek olmak için acılarına paylaşmak için seferber oldu. Uşak Belediyesi, deprem bölgesine bir TIR battaniye yolladı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir açıklama yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Gün birlik olma günüdür. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi. Manisa'da 22 Ocak'ta 5.4'lük depremi yaşayan Akhisarlılar, yardım için seferber oldu. Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, "Destekler yağdı, birçok yardım elimize ulaştı. Yardım etmek isteyen vatandaşlarımızı belediyemize bekliyoruz" diye konuştu. Tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Kayserili, deprem bölgesine bir TIR dolusu yardım malzemesini gönderdiklerini ifade etti.Denizli'nin Tavas ilçesinde vatandaşlar tarafından, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası afetzedelere gönderilmek üzere katalitik soba, battaniye ve bebek elbiselerinden oluşan 1 TIR dolusu yardım malzemesi toplandı. Yardımların yüklendiği TIR ardından dualarla yola çıktı. Denizli Ticaret Odası (DTO), Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 2 TIR dolusu süt ve su gönderdi. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, "Araçlarımızı, ihtiyaç duyanlara ulaştırılmak üzere, bölgede dağıtımları sevk eden afet koordinasyon merkezine gönderiyoruz. İhtiyaç tespit ettikçe, onlara da cevap vereceğiz. Dualarımız da afetzedelerimizle" dedi.Denizli Valiliği'ne bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce 6.8'lik depremin ardından toplanan 1466 çadır ve hayırsever tarafından temin edilen 2 TIR dolusu battaniye, Elazığ'daki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi'nin Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrası başlattığı yardım kampanyası büyük destek gördü. Toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi. Elazığ depreminin yaralarını sarmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi yardım kampanyası başlattı. Sabah saatlerinde battaniye, kuru gıda ve kışlık giysiden oluşan ilk yardım TIR'ı yola çıkıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirliler'den gelecek yardımları da Elazığ'a ulaştırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bağışlanacak ürün sayısının fazla olması halinde yardımları İzmirliler'in ev ve işyerlerinden de alacak. Yapılacak yardımlarla ilgili 0 232 293 45 97 numaralı telefon hattından bilgi alınabilir.

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