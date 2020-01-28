Grip sonrası artan zatürreye dikkat!

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Buca Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Koca, grip sonrasında gelen zatürreye dikkat çekti. Dr. Koca, kış mevsiminde yüksek düzeyde seyreden gribin her yaş grubunu tehdit eden bir enfeksiyon olduğunu, kronik hastalığı olmayanların da aşırı yorgunluk ve stres gibi nedenlerle zatürreye yakalanabileceğini belirtti.Gripte şikayetlerin 2-3 gün içinde hafifleme eğilimi gösterdiğini, devam etmesi durumunda hastalığın seyrinin önemli olduğunu ifade eden Koca, "Özellikle ateşin düşmemesi veya tekrar yükselmesi, öksürükle birlikte balgam çıkarma, nefes darlığı, göğüs ve yan ağrıları olması zatürre açısından uyarıcı belirtilerdir. Grip geçiren kişilerin şikayetleri 3 gün içinde hafifleme eğilimi göstermezse bir hekime başvurmaları gerekmektedir" dedi. Koca, enfeksiyonların yayılımını önlemek için hasta kişinin maske kullanması, öksürürken ağzını mendille kapatması ve sık sık el yıkanması gerektiğini vurguladı.