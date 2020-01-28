İEÜ’de münazara heyecanı

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iletişim becerisini geliştirmek amacıyla düzenlenen Münazara Turnuvası'na ev sahipliği yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 10 üniversiteden gençleri bir araya getirdi. İEÜ Münazara Kulübü'nün organize ettiği turnuvada öğrencilere, 5 kişilik komite tarafından spor, sanat, eğitim, ekonomi ve bilim gibi farklı dallardan çalışma konuları verildi. Münazara formatı gereği, her takımın karşısında da muhalefet görevi yapacak başka bir takım oluşturuldu. Sunumlar yaparak düşüncelerini etkili bir şekilde aktarmak için mücadele eden öğrenciler, birbirlerinin tezlerini çürütmeye çalıştı. İEÜ Münazara Kulübü Başkanı Yağız Kaan Atalay, turnuvanın oldukça başarılı geçtiğini söyledi. Birinciliği, "Greta Thunberg'in, iklim değişikliğine karşı mücadelenin önemli bir simgesi haline gelmesi yanlıştır" tezine muhalefet ederek, Galatasaray Üniversitesi'nden Emirhan Kınataş ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Rana Aydın elde etti.