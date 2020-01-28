Kaza yaptı, yayaya çarpıp kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

Kula ilçesine baglı 4 Eylül Mahallesi'nde Ali E. idaresindeki otomobil, plakası tespit edilemeyen bir araçla çarpıstı. Daha sonra kazaya karısan, asırı hızlı oldugu iddia edilen ve plakası tespit edilemeyen otomobil, aynı noktada park halindeki 35 JR 434 plakalı aracının yanından bulunan Yusuf T.'ye çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazada 35 AT 4367 plakalı otomobil sürücüsü yara almazken, olay yerinden kaçan otomobilin çarptıgı Yusuf T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın saglık durumunun iyi oldugu ögrenildi. Kaçan sürücü ise kısa sürede yakalandı.