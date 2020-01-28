Körfezde kirliliğe son

BUGÜN NELER OLDU

yılında Bandırma Belediyesi tarafından başlatılan, 2014 yılında Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin kurulmasıyla hızlanan Bandırma Entegre Su Projesi'nde son noktayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz koyuyor. Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi'nde hayata geçirilecek olan Bandırma Entegre Su Projesi'nin ihale süreçleri tamamlandı. Başkan Yılmaz'ın projenin en kısa sürede tamamlanmasına yönelik talimatları, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un duyarlılığı ve destekleri sayesinde Nisan ayında çalışmalar başlayacak. Tesisin tam olarak devreye alınmasıyla birlikte kirlilik ortadan kalkacak, geçmiş yıllarda vatandaşların denize girdiği Bandırma Körfezi, eski günlerine geri dönecek. Belediye Başkanı Tolga Tosun, projeye gereken önemi verip çalışmaları hızlandıran Başkan Yılmaz'a teşekkür etti, "2006 yılında başlatılan bir proje, inşallah temeli bu dönemde atılacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.