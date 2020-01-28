Manisa’da iki hoca gitti!

BUGÜN NELER OLDU

Lig'de olduğu gibi alt liglerde de teknik direktör kıyımı sürüyor. Dün görevine ilk son verilen isim TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un hocası Mehmet Altıparmak oldu. Manisa ekibinin yönetimi, "Teknik direktörümüz ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.. Emeklerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi.2. LIG'DE IKINCI SIRADAYDIİkinci hoca değişimi de 2. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübünde yaşandı. Yönetimin teşekkür ederek gönderdiği İsmail Ertekin, lig ve kupada çıktığı 24 karşılaşmada 16 galibiyet ve 6 beraberlik almış, ligde ikinci sırayı almıştı.