Muhteşem açılış

AKBUNAR

öztepe, yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni muhteşem bir zaferle açtı. 20 bin taraftarı ile yeni stadında gövde gösterisi yapan Göz-Göz, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sahadan sildi.Daha önce CHP'li belediyeler tarafından inşası durdurulan fakat hükümetin desteği ile hizmete açılan stat, rüya gibi başlangıca imza attı. Tüm Türkiye, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki müthiş atmosferi konuştu."Göztepe, yeni evinde yıkılmaz" görüşleri ortaya atılırken, Galatasaray ve Başakşehir kulüpleri de Göztepe'nin yeni stadı ile ilgili paylaşım yaptı. Göztepe'nin yeni stadı ile ilgili paylaşımını alıntılayan Galatasaray,Medipol Başakşehir de,paylaşımı yaptı.Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maça, Altay Kulübü BaşkanıAltınordu Kulübü Başkanıve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı'nın gelmesi de İzmir futbolundaki dayanışmayı gösterdi.Göztepe, bu sezon Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplere geçit vermedi. Trabzon ve Alanya'yı deplasmanda yenen, İzmir'de F.Bahçe ve Yeni Malatya ile berabere kaldıktan sonra Galatasaray'ı mağlup eden Göztepe'nin son kurbanı Beşiktaş oldu.GÖZTEPE Kulübü, stadın yapımında büyük emeği olana jest yaptı. Kapalı tribünün üstüneileveposterlerinin yanına Yıldırım'ın da posterini astı. Göztepe'ye teşekkür eden Yıldırım, "Stat İzmir'e, Göztepe'ye çok yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.BEŞIKTAŞ maçında takımının ilk golüne imza atan Halil Akbunar yeni statta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Göztepe'nin altyapısından yetişen kanat oyuncusu daha önce maçlarını oynadıkları Bornova Stadı'nın açılış ve kapanış gollerini de atan isimdi."Bu tarihi ana tanıklık etmek, 95 yıllık özlemin sona erdiği maçta sahada olmak tarifsiz bir duyguydu. Muhteşem taraftarımızla yeni mabedimizde çok büyük zaferler kazanacağız. Beşiktaş karşısındaki galibiyet camiamıza armağan olsun.""Bugün hayatım boyunca unutmayacağım bir gündü. Sadece statta olanlar hissettiğimiz şeyin ne olduğunu bilebilir. Sizler gerçekten böyle bir stadı ve böyle bir galayı hak ettiniz. Unutulmaz, teşekkürler.""Kulüp için tarihi bir gün, yeni stadyum burada. Galibiyet için tüm mücadelesini gösteren takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Göztepe'nin yeni stadında takım kaptanı olarak görev yapmaktan mutluyum."GÖZTEPE yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na 3 puanla kavuştu. Stat, kentin ortasında adeta kocaman bir ruh oluşturdu. Dışardaki coşku stat içine taşınınca hayaller de gerçeğe dönüştü.Borçsuz Göztepe Kulübü, bu statla birlikte şampiyonluğa oynar mı? Başarısını Avrupa'ya taşıyıp Türk olmayan takımları dize getirir mi? Seneler sonra Milli Takım maçlarına İzmir'de ev sahipliği yapar mı? Bence bunlar çok yakın.'HA bugün, ha yarın' derken efsane evine döndü. Güzalyalı, o gün çok erken uyanmıştı. Semtin yaşlısı genci, erkeği kadını sokaklara akmış, ellerinde bayraklarla efsanenin evine dönüşünü kutluyorlardı.KALE arkasında rahmetli Adnan Süvari ile koca kaptan Gürsel Aksel'in posterleri asılı idi.İLK golü kimi atacağı tartışılırken, Beşiktaş'a nefes aldırmıyordu İlhan Palut'un talebeleri. Ve beklenen an gelip çatmış, yeni mabetlerinde ilk golü atan Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar, adını Göztepe tarihine de yazdırmayı başarmıştı. Burak'la gelen beraberlik golüne devre bitmeden cevap veriyorlar ve son düdük çaldığında da 2-1'lik galibiyet ile Güzelyalı'da tarihi bir gün geride kalıyordu.Koca kaptanın adını taşıyan Gürsel Aksel'i önce Göztepe'ye sonra İzmir'e ve Türk Futbolu'na kazandıranları kutlamayı bir görev sayıyorum kendime. Muhteşem bir eser yaratmışlar.Ama en önemlisi ismi. Koca kaptan Gürsel Aksel'i izlemiş olmanın müthiş bir gururunu taşıyorum. Başlarında Adnan Süvari ile Avrupa'ya meydan okudukları zaferleri unutmak mümkün mü?