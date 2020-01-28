Muhteşem açılış

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öztepe, yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni muhteşem bir zaferle açtı. 20 bin taraftarı ile yeni stadında gövde gösterisi yapan Göz-Göz, şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sahadan sildi. Sarı-kırmızılı ekibin ilk kez görücüye çıkan yeni stadı otoriterlerden tam not aldı.
Daha önce CHP'li belediyeler tarafından inşası durdurulan fakat hükümetin desteği ile hizmete açılan stat, rüya gibi başlangıca imza attı. Tüm Türkiye, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'ndaki müthiş atmosferi konuştu.
RAKİPLERDEN TEBRİK
"Göztepe, yeni evinde yıkılmaz" görüşleri ortaya atılırken, Galatasaray ve Başakşehir kulüpleri de Göztepe'nin yeni stadı ile ilgili paylaşım yaptı. Göztepe'nin yeni stadı ile ilgili paylaşımını alıntılayan Galatasaray, "Güzel İzmir yeni evinizle daha da güzel",
Medipol Başakşehir de, "Gürsel Aksel Stadyumu hayırlı olsun. Yeni evinizde Avrupa'da bir yarı final daha oynamanız dileğiyle"
paylaşımı yaptı.
İZMİR'İ BULUŞTURDU
Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maça, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu,
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan
ve Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı
'nın gelmesi de İzmir futbolundaki dayanışmayı gösterdi.
ZİRVEDEKİLERE VİZE YOK!
Göztepe, bu sezon Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplere geçit vermedi. Trabzon ve Alanya'yı deplasmanda yenen, İzmir'de F.Bahçe ve Yeni Malatya ile berabere kaldıktan sonra Galatasaray'ı mağlup eden Göztepe'nin son kurbanı Beşiktaş oldu. Sarı-kırmızılılar, bu 6 maçta 14 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, 19. Hafta sonu 29 puanla 8. sıradaki yerini korurken 4. sıradaki Trabzonspor'la arasında sadece 6 puan kaldı.
BİNALİ YILDIRIM'A POSTER JESTİ
GÖZTEPE Kulübü, stadın yapımında büyük emeği olan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'
a jest yaptı. Kapalı tribünün üstüne Türkiye bayrağı
ile Mustafa Kemal Atatürk
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
posterlerinin yanına Yıldırım'ın da posterini astı. Göztepe'ye teşekkür eden Yıldırım, "Stat İzmir'e, Göztepe'ye çok yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
İLKLERİN ADAMI HALİL AKBUNAR
BEŞIKTAŞ maçında takımının ilk golüne imza atan Halil Akbunar yeni statta gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Göztepe'nin altyapısından yetişen kanat oyuncusu daha önce maçlarını oynadıkları Bornova Stadı'nın açılış ve kapanış gollerini de atan isimdi.
FUTBOLCULAR NE DEDİ?
ALPASLAN ÖZTÜRK:
"Bu tarihi ana tanıklık etmek, 95 yıllık özlemin sona erdiği maçta sahada olmak tarifsiz bir duyguydu. Muhteşem taraftarımızla yeni mabedimizde çok büyük zaferler kazanacağız. Beşiktaş karşısındaki galibiyet camiamıza armağan olsun."
ANDRE CASTRO:
"Bugün hayatım boyunca unutmayacağım bir gündü. Sadece statta olanlar hissettiğimiz şeyin ne olduğunu bilebilir. Sizler gerçekten böyle bir stadı ve böyle bir galayı hak ettiniz. Unutulmaz, teşekkürler."
BETO:
"Kulüp için tarihi bir gün, yeni stadyum burada. Galibiyet için tüm mücadelesini gösteren takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Göztepe'nin yeni stadında takım kaptanı olarak görev yapmaktan mutluyum."
- BİR GÖRÜŞ -
SERHAN ÇİFDALÖZ: Neden olmasın?
GÖZTEPE yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na 3 puanla kavuştu. Stat, kentin ortasında adeta kocaman bir ruh oluşturdu. Dışardaki coşku stat içine taşınınca hayaller de gerçeğe dönüştü. Stat atmosferi sana hemen yeni hayaller kurduruyor.
Borçsuz Göztepe Kulübü, bu statla birlikte şampiyonluğa oynar mı? Başarısını Avrupa'ya taşıyıp Türk olmayan takımları dize getirir mi? Seneler sonra Milli Takım maçlarına İzmir'de ev sahipliği yapar mı? Bence bunlar çok yakın. Neden olmasın!
LEBİP TİMOR: DÖNÜŞÜ SÜPER OLDU
'HA bugün, ha yarın' derken efsane evine döndü. Güzalyalı, o gün çok erken uyanmıştı. Semtin yaşlısı genci, erkeği kadını sokaklara akmış, ellerinde bayraklarla efsanenin evine dönüşünü kutluyorlardı. Stada adımımı attığım anda tüylerim diken diken olmuştu.
KALE arkasında rahmetli Adnan Süvari ile koca kaptan Gürsel Aksel'in posterleri asılı idi. Maçın başlamasına saatler olmasına rağmen kulakları sağır eden tezahüratlar kentin her tarafından duyulurken, maçın başlama düdüğü ile birlikte saldırıyordu Göztepe.
İLK golü kimi atacağı tartışılırken, Beşiktaş'a nefes aldırmıyordu İlhan Palut'un talebeleri. Ve beklenen an gelip çatmış, yeni mabetlerinde ilk golü atan Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar, adını Göztepe tarihine de yazdırmayı başarmıştı. Burak'la gelen beraberlik golüne devre bitmeden cevap veriyorlar ve son düdük çaldığında da 2-1'lik galibiyet ile Güzelyalı'da tarihi bir gün geride kalıyordu.
YAŞASAYDIN VE GÖRSEYDİN
Koca kaptanın adını taşıyan Gürsel Aksel'i önce Göztepe'ye sonra İzmir'e ve Türk Futbolu'na kazandıranları kutlamayı bir görev sayıyorum kendime. Muhteşem bir eser yaratmışlar. Ambiyansı, mimarisi , konforu ve zemini ile şu anda Türkiye'nin en iyisi.
Ama en önemlisi ismi. Koca kaptan Gürsel Aksel'i izlemiş olmanın müthiş bir gururunu taşıyorum. Başlarında Adnan Süvari ile Avrupa'ya meydan okudukları zaferleri unutmak mümkün mü? Rahat uyu koca kaptan. Keşke yaşasaydın ve görseydin. Özetle, her şeyiyle dönüşü muhteşem oldu efsanenin.