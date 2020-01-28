Niçin İstanbullular geç oynamadı?

NG Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 99-56 yenen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, zirvedeki rakipleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun kaybettiği haftada aldıkları galibiyetle avantaj elde ettiklerini bildirdi. Sarıca, "Zirvedeki yerimizi koruduk. Rakiplerimizin kaybettiği haftada avantaj elde ettik" dedi.Maçlarının pazar günü geç saatte oynanmasını mantıklı bulmadığını da aktaran Sarıca, "Haftanın en değerli maçı olduğunu söyleyemeyiz. Deplasman takımı olarak dönüşümüzün çok geç saatte olacağı veDolayısıyla daha erken saatte oynayabilirdik. İki tane İstanbul takımının maçı vardı bugün. Belki o daha geç bir saatte oynanabilirdi. Buralardaki maç saati düzenlemelerini biraz daha düşünerek yapmak gerek" dedi.Ligde 17. haftada 14. galibiyetine imza atan ve Anadolu Efes'in ardından ikinci sıradaki yerini koruyanAvrupa Kupası L Grubu'nda çeyrek final kalmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki 5. maçında yarın Rus ekibi Enisey'e konuk olacak. Türk temsilcisi müsabakayı kazandığı takdirde gruptan lider olarak çıkacak.

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