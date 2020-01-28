‘Sanal Gözler’ için Tübitak’tan destek

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu Burak Oral, görme engelli bir arkadaşının ders materyallerinde yaşadığı problemin ardından kolları sıvadı. Öğrencilik döneminde Engelli Öğrenci Birimi Temsilcisi olan Oral, sınıf arkadaşları Emre Köksal, Buse Güneş, Yağız Gazibaba ile birlikte soruna çözüm üretmek için çalıştı. İnsanların gözleriyle fark ettiği çevresel faktörlerin bir kısmını, görme engelli bireylere sesli geri bildirim vererek ve günlük hayatlarında fayda sağlayacak bir cihaz üretmeyi amaçlayan dört arkadaş, yapay zeka, makine öğrenimi ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak bir sistem geliştirdi. Virtual Eyes (Sanal Gözler) ismini verdikleri projeleriyle yüz tanıma, yaklaşan cisimlere karşı sensörler yardımı ile uyarı verme, Türk Lirası tanıma, basılı ya da el yazısı yazıları tanıyıp okuma, yaya trafik ışıklarının durumunu bildirme, kullanıcının önündeki ortamı betimleme gibi özelliklere sahip bir cihaz tasarladı. Kullanıcıların; tasarlanan cihaz sayesinde, isterlerse bileklik üzerindeki butonlar yardımıyla isterlerse de sesli komutlar vererek akıllı asistanı kullanabildikleri yerli bir prototip ortaya çıktı.Dört genç projeleriyle Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi 2019'da, Türkiye Bilişim Derneği Özel Ödülü'nü kazandı. Burak Oral ve Yağız Gazibaba'nın geliştirdiği proje Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi BİGGY aracılığıyla TÜBİTAK'IN girişimcilere 200 bin liraya kadar geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişimcilik (BİGG) Programı'ndan 200 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

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