Savcı, anne ve oğlu için beraat istedi

Torbalı ilçesinde 15 Nisan 2018'de öldürülen daha sonra da cesedi yakılan is adamı Cihat Murat Ögüt cinayetine iliskin açılan davanın görülmesine devam edildi. Izmir 4. Agır Ceza Mahkemesindeki durusmada esasa iliskin mütalaasını mahkeme heyetine sunan savcı, alınan ifadeler, deliller ve raporların tutarlı oldugunu ifade ederek, hakkında 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan dava açılan Batuhan Ata Ögüt'ün cinayeti haksız tahrik altında isledigine kanaat getirerek sanık hakkında 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Yine haklarında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan, öldürüldükten sonra cesedi yakılan Cihat Murat Ögüt'ün esi Ö.Ö. ve oglu Mehmet Hadi Ögüt'ün ifadeleri ve Adli Tıp Kurumu raporları dikkate alındıgında yeterli delilin bulunmadıgına kanaat getirdigini söyleyen iddia makamı, her iki sanıgın 'kasten öldürme' suçundan beraatlerine, 'Suç delillerini yok etme' suçundan ise sanıklara 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Mehmet Hadi Ögüt ve Batuhan Ata Ögüt'ün tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, durusmayı erteledi.

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