BOSBİ’de yatırım bayramı

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çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) iki yeni yatırımla bölge ekonomisine önemli bir katkı daha gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 kişilik bir istihdam sağlayacak yatırımların önemli olduğunu belirten BOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek, "Altyapı çalışmalarını etaplar halinde devam ettirdiğimiz Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde, 65 bin metrekare ve 60 bin metrekare alanlı parsellerde yatırım yapmak üzere 2 yeni firmayla yaklaşık 4 aydır süren görüşmelerimiz aralık ayı sonunda nihayete ulaşmış olup, yatırımcılarımıza arsalarını tahsis etmiş bulunmaktayız" dedi. Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı işleri kapsamında, temiz su, pis su, yağmur suyu, arıtma suyu, yangın suyu hatları, elektrik iletim ve dağıtım şebekesi, yol alt yapı ve asfalt - kaldırım işlerinin yüzde 60'ının tamamlandığını vurgulayan Başkan Telek, "Yeni yatırımcılarımıza yapmış olduğumuz bu tahsislerle birlikte Bergama OSB' nin kalan altyapı işlerine ara vermeden devam etmiş olacağız" diye konuştu.