Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > BOSBİ’de yatırım bayramı

BOSBİ’de yatırım bayramı

Bergama ’ne iki yeni yatırımcı daha geldi. BOSBİ Başkan Telek: Hedefimiz yatırımcıyı çekmek

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
BOSBİ’de yatırım bayramı
ALTYAPI çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Bergama Organize Sanayi Bölgesi (BOSBİ) iki yeni yatırımla bölge ekonomisine önemli bir katkı daha gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 kişilik bir istihdam sağlayacak yatırımların önemli olduğunu belirten BOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek, "Altyapı çalışmalarını etaplar halinde devam ettirdiğimiz Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde, 65 bin metrekare ve 60 bin metrekare alanlı parsellerde yatırım yapmak üzere 2 yeni firmayla yaklaşık 4 aydır süren görüşmelerimiz aralık ayı sonunda nihayete ulaşmış olup, yatırımcılarımıza arsalarını tahsis etmiş bulunmaktayız" dedi. Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı işleri kapsamında, temiz su, pis su, yağmur suyu, arıtma suyu, yangın suyu hatları, elektrik iletim ve dağıtım şebekesi, yol alt yapı ve asfalt - kaldırım işlerinin yüzde 60'ının tamamlandığını vurgulayan Başkan Telek, "Yeni yatırımcılarımıza yapmış olduğumuz bu tahsislerle birlikte Bergama OSB' nin kalan altyapı işlerine ara vermeden devam etmiş olacağız" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BOSBİ’de yatırım bayramı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN