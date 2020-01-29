Boyalık Beach Hotel damga vurdu

BUGÜN NELER OLDU

en köklü turizm fuarı olan Utrecht'teki Jaarbeurs Fuar Merkezi'nde bu yıl 50'ncisi gerçekleştirildi. Fuarda, Lahey Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin şemsiyesi altında, aralarında Boyalık Beach Hotel, ÇEŞTOB ve ETİK'in aralarında bulunduğu 20 kurum ve kuruluşun katılımıyla Türkiye en büyük katılımcı oldu. Boyalık Beach Hotel Genel Müdürü Orhan Belge, Boyalık Hotel'in dışında ÇEŞTOB ve ETİK'i de temsilen fuarda hazır bulundu. Belge, "Dört gün süren ve 100 binin üzerinde ziyaretçinin gezdiği bu köklü fuarda Boyalık Hotel olarak ülkemizin ekibi içinde yer almaktan mutluyuz. Çeşme'nin tanıtımını yaparak 2020 yılında ülkemize gelecek Hollandalı tatilcileri İzmir'e çekmek için çalıştık. Hollandalıların İzmir'e yaklaşımı da çok sıcak. İzmir'i ve Çeşme'yi seviyorlar. 2020 yılı içinde Hollandalı turistleri İzmir'de daha çok göreceğimize inanıyorum" dedi. Boyalık Beach Hotel Genel Müdürü Orhan Belge, önümüzdeki uluslararası fuarlara katılım göstermeye de devam edeceklerini sözlerine ekledi.