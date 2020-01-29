Depremin yaraları teker teker sarılıyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından, hasar gören mahallelerde hasar tespiti yapıldı. Depremden etkilenen Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı ilçelerine bağlı mahallelerdeki binalarda belirlenen hasarın boyutuna göre yıkım ya da onarım çalışması yapılıyor. Ağır hasar nedeniyle yıkımına karar verilen ve 1979'da inşa edilen Akhisar ilçesindeki Karabörklü Camisi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı.Çalışmaları takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Karabörklü ve Alifakı camilerinin acil yıkılması gereken yapılar olarak kendilerine bildirildiğini belirtti. Öztozlu, "Cumartesi günü ekiplerimiz Kırkağaç ilçesindeki Alifakı Camisi'nin minaresinin yıkım işlemini gerçekleştirdi. 42 metre yüksekliğinde ve etrafında evlerin bulunduğu minare, ekiplerimizin dikkatli çalışmasıyla yıkıldı. Bugün de gerekli güvenlik önlemlerini alarak, ağır hasarlı olan Akhisar ilçemizdeki Karabörklü Camisi ve minaresinin yıkım çalışmasını gerçekleştirdik. Devletimiz büyük ve yeni bir cami inşa edebilir" diye konuştu.Karabörklü Mahallesi Muhtarı Muammer Emre, depremin ardından devletin ne kadar güçlü olduğunu gördüklerini kaydederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de mahallemizi ziyaret ettiğinde, hasar gören caminin yıkılma talimatını vermişti. Bugün gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkım işlemi yapıldı." diye konuştu.Öte yandan geçtiğimiz gün Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin son verileri açıklamış ve depremden etkilenen 3 ilçede 241 ağır hasarlı, 446 ise az hasarlı konut ve yapının tespit edildiğini söylemişti.

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