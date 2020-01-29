Ege’den Elazığ’a yardım yağıyor

BUGÜN NELER OLDU

meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından soğuk kış günlerinde sokakta kalan depremzeler için Ege Bölgesi tek yürek oldu. İzmir'in Kınık ilçesinde Kınık Belediyesi tarafından yardım kampanyası düzenlendi. Çocuk bezi üzerinde iğnelenmiş olan Anne tarafından yazdığı tahmin edilen ve üzerinde 'Yenisini alacak param yoktu. Kızıma aldığım paketi gönderdim Geçmiş olsun kardeşim Allah sizlere sabır ve şifalar versin' yazılı not ekibi duygulandırdı. Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Tüm Kınık halkına teşekkür ederim" dedi. Kiraz Belediyesi, halkın yardımıyla 2 ton patates, 1 ton un, 300 yatak, 300 battaniye, ısıtıcı, bot ve mont toplandı. Soma'dan ise depremzedeler için 100 ton kömür gönderildi.