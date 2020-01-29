İkbal kulaklarına kavuşmak istiyor

Söke ilçesine bağlı Savuca Mahallesi'nde yaşayan Eksik Ailesi'nin dört çocuğundan ikincisi olan İkbal Eksik, 7 yıl önce, kulakları olmadan (mikrotia hastası) dünyaya geldi. Aile, kızlarını tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İkbal Eksik'e 5 yaşına geldiğinde işitme cihazı takıldı. Aile, kızlarının kulak sahibi olabilmesi için çaba sarf ederken, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir özel hastaneden umutlandıran haber geldi. Doktorlar, küçük İkbal'in bir dizi operasyonla işitme sorununun çözülebileceğini söyledi. Göğüs kafesinden alınacak kıkırdak ile kasık bölgesinden alınacak deri ile kulak kepçesi yapılacağı, ardından da kulak deliği açılarak İkbal'in duyması sağlanacağı bildirildi. Ancak, bu ameliyatlar için toplam 250 bin lira istendi.Bir çimento fabrikasında işçi olarak çalışan baba Hikmek Eksik (39), Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu Haluk Levent'e Twitter hesabından ulaşıp, yardım istedi. Baba Eksik, "Bu ameliyatı yaptıracak gücüm yok. 24 Ocak Cuma günü, Aydın Valiliği'nden yardım isteyerek, kampanya başlatılmasını istedik. Ancak henüz onay gelmedi. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi. Anne Ayşe Eksik (32), "İnşallah sesimizi duyan olur ve kızım sağlığına kavuşur" dedi. İkbal Eksik ise "Bir an önce ben de kulaklarıma kavuşmak ve herkes gibi duymak istiyorum" dedi.

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