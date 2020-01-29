‘İzmirli Teyzeler’ Elazığ için ördü

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de oturan 50- 65 yaşlarındaki yaklaşık 80 gönüllü kadın, 3 yıl önce sosyal medyada tanışıp, kendilerine 'İzmirli Teyzeler' adını verdikleri grubu kurdu. Bir araya gelen kadınlar, ördükleri ürünleri doğudaki köy okullarında eğitim gören öğrencilere gönderip, zorlu kış koşullarında ısınmalarını sağladı. 'İzmirli Teyzeler' şimdi de Elazığ'daki depremzedeler için kolları sıvadı. Grup, ayakkabı, mont, çocuk kıyafetleri ve battaniyelerin yanı sıra gıda malzemelerinden oluşan 12 koliyi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla Elazığ'a gönderdi.'İzmirli Teyzeler' grubu olarak köy okullarındaki öğrencilere bere, boyunluk ve atkı ördüklerini anlatan grup üyesi Mukaddes Çevik, "Sosyal medyada takipçilerimize duyurular yaptık. 3 gün içinde 12 koli malzeme topladık. Ayakkabı, mont, çocuk kıyafetleri ve battaniyeleri Elazığ'daki deprem bölgesine gönderiyoruz. Onların üşüdüğünü hissedip canımız acıdı. Denizde birer kum tanesi olabilmek adına depremzedeler icin elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.