Manisa’da ceviz üretimi yüzde 29 arttı

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Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, 2018 yılı verilerine göre Manisa'da ceviz üretiminin yüzde 29 arttığını açıkladı. 2017 yılında Manisa7da 4 bin 520 ton ceviz üretilirken, bu rakam 2018'de 5 bin 831 tona yükseldi. Akyol, "Manisa ilindeki ceviz üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 29,0 artarak 5 bin 831 ton olarak gerçekleşmiş olup Manisa ili, bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 2,7'sini karşılamaktadır. Manisa ili, bu değerle en fazla ceviz üretimi yapan 8. Ege Bölgesinde 2. il konumundadır. 2018 yılında Ege Bölgesi'nde ceviz üretim miktarı bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 40 bin 161 ton olmuştur. Ege Bölgesi, Türkiye toplam ceviz üretiminin yüzde 18,7'sini karşılamaktadır. 2018 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla ceviz üretimine sahip il 8 bin 537tonluk üretimle Denizli ili olurken en az ceviz üretime sahip olan il ise 3 bin 640 tonla Uşak ilidir" dedi.