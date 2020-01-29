Ördükleri bebekler ekmek kapısı oldu

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Sarayköy ilçesinde, kadınların ev ekonomilerine katkı sunmaları amacıyla açılan örgü bebek kursu, kursiyerlerin ekmek kapısı haline dönüştü. Sarayköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 3 yıl önce kaymakamlık ve belediye desteğiyle kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri amacıyla örgü bebek kursu başlattı. Kursu başarıyla tamamlayan 40 kursiyer, eğitimin ardından yılda 100'e yakın oyuncak bebek üretti. Ev hanımları, oyuncak bebeklerin beğenilmesi üzerine piyasadan aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışıyor. Kursiyerlerden Nimet Özen, kursa başladığında ilk etapta zorlandığını ancak daha sonra işin üstesinden geldiğini söyledi. Eğitimin ardından bebek üretmeye başladığını ifade eden Özen, "Dokuma bebekler, anne ve çocukların ilgisini çekiyor" dedi.