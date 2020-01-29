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Türk mermerlerin gözü ’da

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Türk mermerlerin gözü Katar’da
EGE Maden İhracatçıları Birliği, "Doğaltaş Sektöründe Tasarım Odaklı İhracatın Geliştirilmesi" isimli URGE Projesine katılan 9 firma ile 27-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Katar'a yönelik "Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu" gerçekleştiriyor. Katar'ın 2022'de dünya kupasına ev sahipliği yapacağını, önümüzdeki on yıl boyunca 150 Milyar ABD Doları büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edeceğini dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Katar'ı hedef pazar olarak gördüklerini kaydetti.
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Türk mermerlerin gözü Katar’da
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