Yatmadan önce sobaya atılan kömür öldürüyor

, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kız kardeşten 1'nin yaşamını yitirmesinin ardından, uzmanlar uyarıda bulundu. Merkezefendi'nin Gerzele Mahallesi'ndeki müstakil evde, 16 Ocak Perşembe günü, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Seda Kesikbaş (13) hayatını kaybederken, ikizi Sude ve kardeşi Sena (8) ise hastanede tedavi edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince evde yapılan incelemede, karbonmonoksit seviyesinin normalin 2 kat üzerinde olduğu tespit edildi. Ayrıca evdeki soba borularının bir odadan diğerine uzatıldığı, uzunluğunun yaklaşık 5 metre olduğu da belirlendi.Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, kalitesiz ve açıkta kömür almamaları konusunda halkı uyardı. Belediye ekiplerinin kömür satış noktalarında denetimler yaptığını ifade eden Kapukıran, "Vatandaşlarımız kömür alırken satış noktalarının belgelerini kontrol etsin. Açıkta kömür satışı yasak. Bu kömürleri kesinlikle almamalarını tavsiye ediyoruz. Torbalanmış kömür alsınlar" dedi. Kömür sobasının boru uzunluğu ve yanan sobaya kömür atılmaması konusunda da uyaran Kapukıran, "Vatandaşlarımız sobalarını tekniğe uygun olarak, kömürü alttan odunla tutuşturarak yaksınlar. Sobanın boru uzunluğu kesinlikle 3 metreyi geçmemelidir. Özelikle vatandaşlarımız gece soba yanarken, yatmadan önce kömür atmasınlar. Bu ölümcül sonuçlara neden olabilir" diye konuştu.

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