100 milyon dolarlık orkinos ihracatı

büyük bölümü Japonya'ya gönderilen orkinosta 2019 ihracatı, önceki yıla göre yüzde 53 artarak 97 milyon 400 bin dolara ulaştı. Akdeniz açıklarında avlandıktan sonra çiftliklerde büyütülen orkinos, ihracatıyla ülke ekonomisine önemli katkı sunuyor. Orkinos, Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu (ICCAT) tarafından belirlenen kota çerçevesinde avlanıyor.Türk balıkçıların büyük gırgır tekneleriyle sürüler halinde avladığı orkinos, yaklaşık 1 aylık yolculuktan sonra denizin ortasındaki çiftliklerde kafeslere alınıyor. Uskumru, kolyoz ve sardalya ile beslenen orkinos Japonya'dan gelen fabrika gemilere veriliyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) rakamlarına göre 2018'de 4 bin 461 ton orkinos ihracatı karşılığında 63 milyon 330 bin dolar gelir elde edildi. Orkinosta geçen yıl dolar bazında ihracat yüzde 53 arttı. Böylece Türkiye'nin orkinosta dış satımı 97 milyon 400 bin dolara çıktı. Orkinos, 12 dolar kilogram fiyatıyla su ürünleri ihracatında ilk sırada yer aldı. İhracatta ilk sırada 79 milyon dolarla Japonya yer alırken, bu ülkeyi 14 milyon dolarla Güney Kore ve 2.7 milyon dolarla ABD izledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, en büyük Pazar Japonya ve Güney Kore. Dünya ile rekabet ediyoruz" dedi.

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